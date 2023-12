Dzień bez przekleństw MEMY. Najlepsze śmieszne obrazki z okazji dnia bez brzydkich słów. Nietypowe święto oczami internautów

Dzień bez przekleństw. Kiedy wypada?

17 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez przekleństw. W naszym kraju jest to dość młode święto, które obchodzimy od kilku lat. Istotą tego dnia jest powstrzymanie się od słów wulgarnych i powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Dzień bez przekleństw. Język polski bogaty w wulgaryzmy

Język polski jest bardzo bogaty w przekleństwa i jest ich całe mnóstwo. Określają czyny, osoby, ale przede wszystkim emocje. Na co dzień trudno znaleźć osoby, które powstrzymują się od używania słów wulgarnych. Być może ustanowienie właśnie takiego Dnia bez Przekleństw, będzie dobrym krokiem do tego, by wyczyścić nasz język z przekleństw i zadbanie o puryzm językowy.

