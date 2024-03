Dominik Marczuk jest dumny i szczęśliwy z powołania do reprezentacji Polski. Cechuje mnie dynamika i odwaga - mówi debiutant

Dominik Marczuk debiutuje w reprezentacji Polski, zadebiutował także na swojej pierwszej "reprezentacyjnej" konferencji prasowej, w której wziął udział także Jakub Moder.

- Co czuję? Na pewno towarzyszy mi duma i ogromna radość, ze dostałem powołanie do reprezentacji. Koledzy przyjęli mnie bardzo dobrze. Mam nieco łatwiej, bo jest ze mną w drużynie Taras Romanczuk. O powołaniu dowiedziałem się dzień przed oficjalnym ogłoszeniem kadry. Zadzwonił do mnie trener Michał Probierz - odpowiedział Marczuk na pytanie dziennikarza, jak czuje się w kadrze.

Dominik Marczuk jest wychowankiem Huraganu Międzyrzec Podlaski. Do Jagiellonii trafił ze Stali Rzeszów jesienią 2023 roku. W 29 oficjalnych spotkaniach w żółto-czerwonych barwach zdobył 6 goli.

- Każdy od małego grając w piłkę marzy, by kiedyś zagrać w reprezentacji Polski. Ciężko pracowałem na to powołanie. Fakt, że szybko to się zadziało. Cieszę się, że ta moja kariera tak się rozwija i oby tak dalej - cieszy się Marczuk.