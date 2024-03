Dominik Marczuk robi furorę w ekstraklasie. Piłkarz Jagiellonii Białystok od niedawna ma też piękną dziewczynę red

Dominik Marczuk to 20-letni piłkarz Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy od tego sezonu gra w ekstraklasie i trzeba przyznać, że radzi sobie znakomicie. Pod wrażeniem jego gry są kibice, futbolowi eksperci, a ostatnio mówi się nawet o możliwym powołaniu do reprezentacji Polski. Wyczyny na boisku to jedno, ale trzeba też przyznać, że piłkarz ma świetny gust poza nim. Niedawno związał się z piękną dziewczyną, którą przedstawił na Instagramie.