Dom Kultury w Łapach został oddany do użytku. Kosztował 12 milionów złotych

Sala widowiskowa na prawie 300 osób, kilkanaście pracowni do prowadzenia warsztatów, miejsce do tańca, grania na instrumentach, śpiewania. To tylko kilka zalet nowego Domu Kultury w Łapach. Budynek w sercu miasta został zbudowany na potrzeby instytucji. Ma być wizytówką miasta. Postawienie i wyposażenie gmachu przy ul. Głównej kosztowało ponad 12 mln zł. Większość środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskiego.

- Budynek został oddany do użytku. Pracownicy przenoszą się do nowej siedziby domu kultury. Oficjalne otwarcie planujemy na sierpień - poinformował Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.