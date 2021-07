Człowiek z trumną przyczepioną do roweru przemierza Podlasie. Nazywa się "Martwym Obywatelem" (ZDJĘCIA)

Kiedy Tomasz Stupnowicz pojawił się na białostockim Rynku Kościuszki, wzrok przechodniów przyciągnęła jego trumna. Niektórzy patrzyli z ciekawością, inni byli wyraźnie zszokowani. Nie codziennie widzi się trumnę w centrum miasta. A już na pewno nie przyczepioną do niepozornego, czerwonego roweru z trzema kołami.

Mój dorobek życia mieści się w trumnie

"Martwy Obywatel" wzbudza emocje. Stracił w życiu wszystko co miał: firmę, mieszkanie, pieniądze, status społeczny, adres zameldowania. Wcześniej był brokerem ubezpieczeniowym w Warszawie. Specjalizował się w obsłudze ubezpieczeniowej rynku budowlanego. Żył na wysokim poziomie, podróżował do najdalszych zakątków świata. Wszystko zmieniło się w 2011 roku.

- To wynik zmowy biznesowej pomiędzy moim klientem a dużą firmą ubezpieczeniową. Nie otrzymałem należnego mi wynagrodzenia za czteroletni kontrakt, wynegocjowany przez moją firmę. To wartość około 11 milionów złotych. Chciałem sprawiedliwości, poszedłem do sądu po pieniądze z kontraktu, które mi się należały - tłumaczy Tomasz Stupnowicz, znany w sieci jako "Martwy Obywatel". - Niestety postępowanie trwające latami doprowadziło moją firmę do bankructwa. Zostałem upokorzony, proces był farsą. Wiele razy trafiałem do szpitala, podupadłem na zdrowiu. Koszty procesu pochłonęły moje oszczędności, sprzedałem mieszkanie. Ale cały czas miałem nadzieję na uczciwy proces i sprawiedliwość - tłumaczy mężczyzna.