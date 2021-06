alu-frost podzieli się zyskiem z Mazaka. Fajna akcja społeczna podlaskiej firmy

Czytaj również: Dwaj białostoccy przedsiębiorcy mają fajny pomysł na to, jak wesprzeć Fundację "Pomóż Im"

Załoga alu-frost zdecydowała bowiem, że przez cały miesiąc 10 procent wartości każdego zamówienia wykonanego przy użyciu wycinarki Mazak przekazywanych będzie na konto Fundacji “Pomóż im”.

- Liczę, że będą to spore kwoty. Już po pierwszych zleceniach widzę, że to nie są to płonne nadzieje. Środki te Fundacja wykorzysta wedle uznania, a my będziemy szczęśliwi, że mogliśmy wywołać uśmiech na twarzy tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Ostatni rok mocno nas wszystkich doświadczył i pokazał, że solidarność to nie jest tylko puste słowo - dodaje Piotr Świrko z alu-frost.