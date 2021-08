Czerwony Bór. Pożar w wieży ciśnień (zdjęcia)

W środę o godz. 8.40 strażacy z OSP w Zbrzeźnicy pojechali do pożaru na terenie starej wieży ciśnień w kompleksie leśnym Czerwony Bór. Na miejscu okazało się że palą się śmieci w piwnicy, a do ich ugaszenia konieczne było użycie aparatów ODO. Na miejscu działał również zastęp PSP w Zambrowie. Do bazy strażacy wrócili około godz. 10.20.