Białystok. PSL krytykuje Nowy Ład PiS i zapowiada, że przygotuje własną wersję programu rozwoju kraju

- Nie może być tak, że rządzący, by spełniać swoje obietnice wyborcze, angażują coraz więcej osób do tego by zwiększać podatki i różne daniny (co już się rozpoczęło), a w Nowym Ładzie jest tego coraz więcej. Nasze pomysły będzie prezentować sukcesywnie, a dzisiaj odniosę się do służby zdrowia. Mówi się o zwiększeniu finansowania służby zdrowia do 6,8 proc. PKB, aby leczenie i sytuacja szpitali powiatowych wyglądało lepiej. My chcemy to finansować przesunięciem z części rentowej około 15 mld zł. Kolejne pieniądze na wsparcie to wpływy z akcyzy za papierosy i alkohol - wylicza poseł Stefan Krajewski i dodaje: Kolejny obszar to zwiększenie wynagrodzeń o 30 proc. dla wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia.