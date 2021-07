Podlascy strażacy ochotnicy nie chcą reklamować piwa. - To jest jak strzał w kolano - mówią

Pomysł zarządu nie spodobał się strażakom ochotnikom, którzy na wieść o umowie z Carlsberg Polska (właścicielem marki Harnaś) zareagowali wpisami na portalach społecznościowych. Ich oceny są negatywne. Uważają, że OSP potrzebuje wsparcia, ale nie przez reklamę piwa.

- Widziałem maila o umowie z Carlsbergiem, ale nie czytałem go, bo miałem dużo pracy. Wieczorem obejrzałem informację o wypadku, w którym przez pijanego kierowcę dzieci straciły rodziców. Wróciłem do maila i aż mną szarpnęło. Jako administrator fanpage'a OSP Sztabin wyraziłem swoje zdanie o tej umowie. Ja jej nie chcę. Nie rozumiem zarządu. Mamy reklamować piwo, czyli zwiększać jego sprzedaż, by dostać jakieś pieniądze na sprzęt. W OSP jestem od 22 lat i nieraz słyszałem opinię, że ochotnicy są od tego, żeby się spotkać i coś wypić. Tylko że przez ostatnie lata nasz wizerunek bardzo się poprawił, a teraz, po decyzji zarządu, robimy krok w tył - mówi druh Marcin Grzenda z OSP Sztabin.