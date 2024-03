Centralna Liga Juniorów U-17. Już na inaugurację hit: Legia Warszawa - Jagiellonia

- Pierwsze po dłuższej przerwie spotkanie jest zawsze zagadką, ale jednego możemy być pewni: Legia będzie mocna i czeka trudne spotkanie - mówi trener Jagiellonii U-17 Sebastian Szweda. - Jestem zadowolony z pracy, którą wykonaliśmy w przerwie zimowej i mam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w meczach ligowych - dodaje.

Jagiellonia CLJ U-17. Problemy z kontuzjami

W okresie przygotowawczym Jagiellończycy zagrali sparingi z seniorskimi zespołami KS Wasilków (2:1), MOSP Białystok (3:3) oraz rówieśnikami z Lecha Poznań (1:4) i Zagłębia Lubin (2:6).

- Do wyników meczów kontrolnych nie przykładałbym zbyt wielkiej wagi, bo mieliśmy sporo problemów związanych z niedyspozycjami zawodników, czy to ze względu na choroby, czy też kontuzje. Tak naprawdę, to w każdym tygodniu była grupa piłkarzy, która nie mogła uczestniczyć w treningach i spotkaniach kontrolnych. Na szczęście sytuacja ostatnio poprawiła się - zaznacza trener Szweda.