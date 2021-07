Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 27.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Żubryn, 9A, Jasionowo, 10, Budimex - Plac Budowy

27.07 od godz. 8:00 do 16:00

Dubowo Pierwsze, numery: od 1 do 22A, 43, 46, 47, 48, działki

29.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bród Nowy, od 17 do 24, plac budowy, działki., Bród Stary, od 1 do 10, 17, place budowy, działki.

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat zambrowski

Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, ; gm. Zambrów

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Głodowo-Dąb, bud od nr 1 do 22; gm. Kołaki Kościelne

2.08 od godz. 7:30 do 16:00

powiat grajewski

Kolonia Gródź, bud nr 1, 2, 3, 5, 7; gm. Wąsosz

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Szymany-Kolonie, bud nr 16, 20, 21, 22; gm. Grajewo

2.08 od godz. 8:00 do 15:00