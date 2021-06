Białystok. Wodociągi informują o przerwach w dostawie wody

Awaria wystąpiła na ulicy Piastowskiej. Przerwa w dostawie obejmuje budynki nr. 3 i 3A.

Awaria będzie usuwana do godziny 13 we wtorek.

Natomiast we środę (16.06) brak wody odczują mieszkańcy budynków przy ul. Modrzewiowej od nr 16 do ul. Żwirki i Wigury oraz część budynków przy ul Zwierzynieckiej nr 31/1, 56, 58, 56A, 56B, 56E, 56/1, 54/2, a także budynek nr 28 należący do Żwirki i Wigury. Przerwa w dostawie nastąpi że w dniu w godz. 8.00 - 13.00. W tym przypadku chodzi o podłączenie nowego wodociągu do sieci miejskiej

W środę zabraknie także wody w kilku budynkach w Wasilkowie. Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych sieci wodociągowej przerwy w dostawie wody w godzinach 8 - 15. obejmą budynki przy ul. Kościelnej od ul. Kruczej do ul. Polnej.