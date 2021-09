Białystok. W sobotę ingres abp. Józefa Guzdka do białostockiej Archikatedry. Będzie szóstym ordynariuszem w 30-letnich dziejach diecezji OPRAC.: wal (na podstawie archibial)

W sobotę 4 września o godz. 11.00 Metropolita Białostocki Abp Józef Guzdek odprawi uroczystą Mszę św. połączoną z ingresem do Bazyliki Archikatedralnej w Białymstoku. Piotr Smolinski/archiwum Zobacz galerię (7 zdjęć)

Tobie Panie zaufałem. Z tym posłaniem przybywa do Białegostoku abp Józef Guzdek. Dotychczasowy ordynariusz polowy przejmie w piątek [3.09.2021] kanonicznie zwierzchnictwo nad Archidiecezją Białostocką. Dzień później zostanie uroczyście wprowadzony do Katedry. Będzie to szósty ingres w nieco ponad 30-letnich dziejach białostockiej diecezji.