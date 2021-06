Białystok. Spór o radę seniora. Teraz to prezydent będzie decydował, kto zasiądzie w 14-osobowej Białostockiej Radzie Seniorów

To nowość w porównaniu do poprzedniej kadencji.

- Wprowadzane zmiany wynikają z praktyki funkcjonowania Rady Seniorów pierwszej kadencji oraz są odpowiedzią na zgłaszane uwagi i postulaty organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych - uzasadniał projekt statutu rady, którym zajmowała się białostocka rada miasta na poniedziałkowej [21.06.2021] sesji.

Nie jest jednak tajemnicą, że przez ostatnie lata współpraca między białostocką rada seniorów a prezydentem nie układała się najlepiej. Oddał to przewodniczący rady Lech Feszler w liście, który odczyta na sesji rady miasta radny Paweł Myszkowski. Seniorzy postulowali wiele zadań m. in. utworzenie miejskiego domu seniora, przedłużenia linii komunikacji miejskiej do Supraśla czy specjalnego biletu dla osób powyżej 60. roku życia. Poza zapewnieniem maseczek ochronnych pozostałe nie znalazły posłuchu u władz miasta.