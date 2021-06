Seniorzy z Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku mają wiele zarzutów do prezydenta. Mówią, żeby nie lekceważył głosu osób starszych

Na podsumowanie pierwszej kadencji działalności Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku Lech Feszler, przewodniczący rady zaprosił prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który jednak nie skorzystał z zaproszenia. Członkowie rady analizowali działania podejmowane w czasie trwania I kadencji rady (2016- 2020 r.) i współpracy z władzami miasta.

Seniorzy przypomnieli wypowiedź prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który po wybraniu piętnastoosobowej Miejskiej Rady Seniorów powiedział, że rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. I, że została ona powołana do realizacji zasady dialogu obywatelskiego.

Już na początku działalności rady władze miasta nie zapewniły jej narzędzi do realizacji zadań.

Miejska Rada Seniorów przeważnie nie była proszona o opinie w sprawach dotyczących starszych mieszkańców Białegostoku.

- My sami dopominaliśmy się pracy. Po licznych monitach do władz miasta zaproszono nas do skonsultowania zaledwie kilku projektów aktów prawnych – mówił Lech Feszler. - A Rada Miejska uchwaliła ok. 50 uchwał, których zakres przynajmniej w części dotyczył spraw ważnych dla osób starszych i żadna z nich nie została skonsultowana z Radą Seniorów.