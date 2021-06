Białystok. Seniorzy tańczą na Plantach. Stowarzyszenie Akademia +50 zaprasza do aktywności i zabawy. Każdy może dołączyć (ZDJĘCIA)

Uśmiechnięci. Radośni. Roztańczeni. Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią, seniorzy znów spotykają się na białostockich Plantach. Do zabawy zapraszają wszystkich chętnych.

To sposób na aktywne spędzenie dnia i związanie przyjaźni. Seniorzy, po przerwie spowodowanej pandemią, znów tańczą w sercu miasta. Przez całe lato będą spotykać się regularnie w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 10. Do roztańczonej grupy może dołączyć każdy. - Taniec łączy ludzi, bez względu na to czym się zajmujemy, kim jesteśmy, ile mamy lat, co nas interesuje. Inicjatywa taneczna powstała w tym samym roku co nasza akademia, czyli około 12 lat temu i cieszy się zainteresowaniem. Każdy kto ma ochotę, może z nami potańczyć - mówi Halina Szuchnicka, prezes Akademii +50. - Wiele osób ma obawy, że nie potrafi tańczyć. W naszej akcji nie o to jednak chodzi, by znać wszystkie ruchy. Z tańcem jest jak ze śpiewaniem. Każdy może tańczyć trochę lepiej lub trochę gorzej - śmieje się prezes fundacji.

Zobacz też: Seniorzy z Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku mają wiele zarzutów do prezydenta. Mówią, żeby nie lekceważył głosu osób starszych Najważniejsze jest to, by wyjść z domu, być aktywnym ruchowo, spędzić czas z innymi ludźmi. Te spotkania to lek na samotność i stagnację, która dotyka wielu seniorów.

- Zajęcia taneczne przynoszą seniorom radość, poczucie szczęścia i swobody. Każdy tańczy tak jak umie. Instruktorka oczywiście zwraca uwagę na kroki i technikę, ale to nie jest najważniejsze. Nikt nie ocenia występów, nie ma pilnowania czy kontroli. Ważne jest samo spotkanie. Brakowało nam tego, gdy byliśmy zamknięci w domach przez pandemię. Taneczne spotkania to szansa na rozmowę, miłe i aktywne spędzenie czasu. Po zajęciach można pójść na kawę, na lody albo usiąść na ławce i porozmawiać. To dobrze spędzony czas wśród ludzi, który sprzyja budowaniu relacji - podkreśla Halina Szuchnicka.

Zajęcia "Z tańcem po zdrowie" w parku (przy fontannie) są prowadzone przez instruktorkę tańca. Nie obowiązują zapisy, wystarczy przyjść o odpowiedniej porze. Warsztaty trwają 1,5 godziny. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Akademia +50 jest organizacją pozarządową non-profit, której głównym celem jest kulturalna i społeczna aktywizacja oraz integracja emerytów, rencistów i bezrobotnych.

