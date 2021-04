Białystok. Przy Akcencie ZOO stanęły stojaki rowerowe. Najpierw miasto nie miało na nie pieniędzy, teraz je znalazło. Nie podaje, ile

Podanie tej kwoty rozpętało awanturę. Władze miasta komentowały, że stojak nie kosztuje wcale - jak podaje radny - 180 zł, a co najmniej 400 zł (w przypadku dwurowerowego) plus montaż.

Przypomnijmy, że o montaż stojaków przy zoo bezskutecznie od kilku miesięcy apelował do władz miasta radny Henryk Dębowski. Napisał w tej sprawie trzy interpelacje. W odpowiedzi na pierwszą władze poprosiły o wskazanie źródeł finansowania, co oburzyło, ale też i rozbawiło radnego. Bo jego zdaniem jeden stojak na pięć rowerów kosztuje 180 zł.

W trzeciej interpelacji szef klubu PiS informował, że marszałek jest skłonny wspomóc samorząd miasta, ale formalnie prezydent musi wystąpić o wsparcie.

Tadeusz Truskolaski zapowiedział, że zwróci się z takim wnioskiem do samorządu regionalnego, ale nie tylko w tej sprawie.

- Jednocześnie wystąpię do marszałka o to, by województwo podlaskie przystąpiło do spółki lotniskowej - zapowiada Tadeusz Truskolaski. - Jest to o wiele ważniejsza sprawa, która wymaga wzajemnej współpracy dla dobra naszego regionu i jego mieszkańców.

Teraz okazuje się, że jednak pieniądze na stojaki, nie tylko przy zoo, się znalazły. Po interpelacji radnego z prezydenckiego klubu.