Białystok. Powstanie Centrum Koordynacji Pomocy Polakom z Białorusi. Instytucja będzie miała wsparcie polskiego rządu

Większość Polaków przyjeżdżających z Białorusi traktuje Białystok jako pierwszy punkt w drodze do Polski - mówił Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw ds. Polonii i Polaków za granicą podczas poniedziałkowej [10.05.2021] konferencji prasowej na dziedzińcu Pałacu Branickich. - Chcemy, by Białystok był centralnym punktem pomocy Polakom z Białorusi, którzy zdecydują się przekroczyć granicę. By tu mogli otrzymać, w jaki sposób się w Polsce zaaklimatyzować, jak otrzymać wsparcie w odnalezieniu swojego miejsca w ojczyźnie.

Czytaj też:Premier Mateusz Morawiecki z wizytą na Litwie: Wspieramy Ukrainę i Białorusinów w walce o wolność

Wkrótce mamy poznać lokalizację centrum i formę jego działalności. Wiadomo, że będzie miało wsparcie rządowe.

- Cieszę się, że pan minister dostrzegł tę naturalną role Białegostoku. Tu od lat działają stowarzyszenia, które mają kontakty nie tylko z Polakami z Białorusi, ale także na Litwie, Łotwie, Estonii, trochę w mniejszym stopniu na Ukrainie. Nie muszą tego tworzyć od nowa. Przy dodatkowych środkach wsparcia ze strony rządu ta pomoc będzie bardziej efektywna niż gdyby miała być kierowana z innych części Polski - mówił Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji narodowej.