Białystok. Odsłonięto mural z wizerunkiem Kazimierza Górskiego na ścianie Szkoły Podstawowej nr 37. Placówkę odwiedzili znamienici goście

Podczas uroczystości głos zabrał Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

- Kazimierz Górski potrafił wykrzesać ducha zwycięzcy w zawodniku. Wiedział, kiedy trzeba pogłaskać, a kiedy wstrząsnąć. Do historii przeszły jego powiedzenia. Między innymi to, że "mecz można wygrać, przegrać albo zremisować. Świetnie pamiętam wszystkie sukcesy jego kadry. Bardzo mocno je wtedy przeżywałem. Musimy o nich pamiętać. Odsłaniamy dziś ten mural, aby młodzież czerpała przykład z dobrych wzorców. Sport hartuje i powoduje, że życie nabiera innego smaku. Każdy sportowiec ma przed sobą cel, do którego dąży. Wierzę, że też taki cel przed sobą postawicie i będziecie starali się go zrealizować - zwrócił się do obecnych uczniów Tadeusz Truskolaski.