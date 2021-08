Białystok. Niedzielna giełda przy Andersa. Pomimo słabej pogody nie zabrakło ciekawych towarów [ZDJĘCIA]

Giełda handlowa przy ul. Andersa cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców Białegostoku. Chętnie odwiedzają ją również w niedzielę. Większość sklepów w mieście jest nieczynna, a na giełdzie można kupić większość potrzebnych produktów i to w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo na świeżym powietrzu.

Przekrój towarów zaskakuje. Jest tu m. in. chemia, sprzęt do ogrodu, produkty ekologiczne, części do samochodów, rowery. Nie brakuje też stoisk z warzywami i owocami. Bezpośrednio od lokalnych dostawców i w cenie niższej, niż w marketach.