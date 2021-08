Białystok. Mistrz olimpijski jest już w domu. Wojciech Nowicki uhonorowany przez prezydenta Truskolaskiego i marszałka Kosickiego

W uroczystości uczestniczyli białostoccy olimpijczycy, którzy w niedzielę wrócili z igrzysk olimpijskich w Tokio. Głównymi gośćmi byli złoty medalista - Wojciech Nowicki oraz jego trenerka Malwina Wojtulewicz-Sobierajska. Z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim spotkali się też sprinterka Marlena Gola oraz płotkarz Damian Czykier.

- Ten Pałacyk Gościnny nie miał jeszcze okazji gościć mistrza olimpijskiego. Dziś stało się to po raz pierwszy. Pierwszym w historii naszego miasta złotym medalistą został Wojciech Nowicki. To wielka duma dla Białegostoku, który od lat wspierał i wierzył w to, że sportowcy i sport są ambasadorami miasta. Gościmy tu też innych uczestników igrzysk olimpijskich. Im również serdecznie gratujemy. Idea hrabiego De Coubertina mówiła o tym, że ważny jest udział, nie samo zwycięstwo - powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Przekazał olimpijczykom listy gratulacyjne. Wojciech Nowicki dodatkowo otrzymał od miasta 30 tysięcy złotych, a jego trenerka Malwina Wojtulewicz-Sobierajska - 20 tysięcy złotych.