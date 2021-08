Białystok. Gapowiczka jest winna miastu ponad 92 tysiące złotych. Przez takich jak ona w budżecie brakuje prawie 48 milionów złotych

109 mandatów za jazdę na gapę zebrała łącznie 35-letnia białostoczanka. W naszym mieście to rekordzistka. Łącznie jest dłużna magistratowi ponad 92 931,08 złotych, z czego 25 tysięcy to odsetki za opóźnienie.

- Nawet kilka razy w miesiącu otrzymuje mandat. Zebrała ich łącznie 109, z których wyegzekwowano do tej pory zaledwie 11. Trudność w skutecznej egzekucji polega na braku majątku nadającego się do zajęcia komorniczego. W związku z tym miasto wniosło do sądu wniosek o wyjawienie majątku - mówi Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.