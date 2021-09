Białystok. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej: życzenia, awanse, odznaczenia i medale [zdjęcia]

- Mimo, że był to niełatwy, naznaczony pandemią rok, podlaska KAS wywiązała się ze swoich zadań bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom podlaskiej KAS za wysiłek, który podejmują podczas codziennej pracy i służby. To Państwa praca i codzienna służba jest tym, co daje wyniki, których się od nas oczekuje i za to chylę przed Państwem czoło – zapewnił dyrektor Orłowski.