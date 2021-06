Białystok. 8. PKO Nocny Białystok Półmaraton. W sobotę i niedzielę wielkie utrudnienia w centrum. Zamknięte ulice, inne trasy autobusów

W odróżnieniu od lat poprzednich tym razem cała trasa biegu zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego. To oznacza, że nie będzie tak jak to było poprzednio policjantów, ręcznie regulujących ruch na skrzyżowaniach. Dlatego kierowcy, którzy zamierzają się przemieszczać przez centrum, powinni zapoznać się z utrudnieniami i objazdami.

Po raz pierwszy w historii białostockiego półmaratonu główny bieg będzie wieczorem i w nocy. Ma to związek z przesunięciem imprezy o miesiąc w związku z pandemią. Organizatorzy chcieli, żeby obecna pogoda i temperatura nie utrudniały uczestnikom biegu. Dlatego też półmaraton startuje w sobotę o godz. 20. To pierwsza tego typu impreza sportowa zorganizowana po zluzowaniu obostrzeń związanych z koronawirusem.

Autobusy linii 3, 16 w kierunku północnym od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Wiejska – Kaczorowskiego – Legionowa – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Lipowa – Częstochowska – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza i dalej stałymi trasami; w kierunku północnym 20 czerwca godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Legionowa – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza i dalej stałymi trasami; w kierunku południowym od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Grochowa – Kalinowskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Legionową i dalej stałymi trasami. w kierunku południowym 20 czerwca godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Białówny – Malmeda – Liniarskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Legionową i dalej stałymi trasami.

Autobusy linii 2 w kierunku os. Nowe Miasto od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Warszawska – Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Lipowa i dalej stałą trasą. w kierunku Dojlid Górnych od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Warszawska i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 4 w kierunku Klepackiej od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Mickiewicza – Miłosza – Piastowska – Warszawska – Sienkiewicza- Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – Częstochowska - Lipowa i dalej stałą trasą. w kierunku Klepackiej od 20 czerwca od godz. 7:30 do 11:30 będą jeździć ulicami: Mickiewicza – Miłosza – Branickiego i dalej stałą trasą. w kierunku Myśliwskiej od 19 czerwca od godz. 14:00 do godz. 19:00 oraz 20 czerwca od początku kursowania do godz. 7:30 i od 11:30 do 15:00 będą jeździć ulicami: Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Pałacowa – Mickiewicza i dalej stałą trasą. w kierunku Myśliwskiej od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska – Miłosza – Mickiewicza i dalej stałą trasą. w kierunku Myśliwskiej od 20 czerwca od godz. 7:30 do 11:30 będą jeździć ulicami: Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska – Miłosza – Mickiewicza i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 5 w kierunku Sybiraków od 19 czerwca od godz. 14:00 do godz. 19:00 oraz 20 czerwca od początku kursowania do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Słonimska i dalej stałą trasą; w kierunku Sybiraków od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Warszawska – Słonimska i dalej stałą trasą. w kierunku os. Dziesięciny od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Słonimska – Warszawska – Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Lipowa i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 6 w kierunku Pieczurek od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Wiejska – Kaczorowskiego – Legionowa – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Lipowa – Częstochowska – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza i dalej stałą trasą; w kierunku Pieczurek 20 czerwca godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Legionowa – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Malmeda – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza i dalej stałą trasą; w kierunku Bażantarni od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Grochowa – Kalinowskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Legionową i dalej stałą trasą. w kierunku Bażantarni 20 czerwca od początku kursowania do godz. 7:30 i od 11:30 do 15:00 będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Legionowa i dalej stałą trasą. w kierunku Bażantarni 20 czerwca godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Białówny – Malmeda – Liniarskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Legionową i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 8 w kierunku Starosielc od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Warszawska – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – Częstochowska – Grochowa – Kalinowskiego – Plac NZS – Skłodowskiej-Curie – Waszyngtona – Kaczorowskiego i dalej stałą trasą. w kierunku os. Piasta od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Wiejska – Kaczorowskiego – Waszyngtona – Skłodowskiej-Curie – Plac NZS – Liniarskiego – Lipowa – Częstochowska – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Warszawska i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 7 od 19 czerwca od godz. 19:00 do 20 czerwca do godz. 11:30 - trasa linii zostaje skrócona do Placu NZS nr inw. 449

Autobusy linii 9 w kierunku Wiślanej od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: al. Piłsudskiego – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza i dalej stałą trasą. w kierunku Produkcyjnej od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – al. Piłsudskiego i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 12 w kierunku Pieczurek od 19 czerwca od godz. 14:00 do godz. 19:00 oraz 20 czerwca od początku kursowania do godz. 7:30 i od 11:30 do 15:00 będą jeździć ulicami: al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Pałacowa – Branickiego i dalej stałą trasą w kierunku Pieczurek od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: al. Piłsudskiego – Bohaterów Getta – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska i dalej stałą trasą w kierunku Pieczurek od 20 czerwca od godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska i dalej stałą trasą w kierunku Starosielc od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Piastowska – Warszawska – Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Bohaterów Getta – al. Piłsudskiego i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 10 w kierunku Dworca PKP od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania oraz 20 czerwca godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Kaczorowskiego – Waszyngtona – Skłodowskiej-Curie i dalej stałą trasą. w kierunku Kleosina od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania oraz 20 czerwca godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Skłodowskiej-Curie – Waszyngtona – Kaczorowskiego i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 13

w kierunku os. Dojlidy od 19 czerwca od godz. 14:00 do godz. 19:00 oraz 20 czerwca od początku kursowania do godz. 7:30 i od 11:30 do 15:00 będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Warszawska – Pałacowa – Branickiego i dalej stałą trasą.

w kierunku os. Dojlidy od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania oraz 20 czerwca od godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska – Miłosza i dalej stałą trasą.

w kierunku Warzywnej od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Branickiego – Piastowska – Warszawska – Sienkiewicza i dalej stałą trasą.

Autobusy linii 15

w kierunku Dojlid Górnych od 19 czerwca od godz. 14:00 do godz. 19:00 oraz 20 czerwca od początku kursowania do godz. 7:30 i od 11:30 do 15:00 będą jeździć ulicami: al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Pałacowa – Branickiego i dalej stałą trasą.

w kierunku Dojlid Górnych od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Sitarska – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska – Branickiego i dalej stałą trasą.

w kierunku Dojlid Górnych od 20 czerwca od godz. 7:30 do godz. 11:30 będą jeździć ulicami: al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska – Branickiego i dalej stałą trasą.

w kierunku os. Białostoczek od 19 czerwca od godz. 19:00 do końca kursowania będą jeździć ulicami: Branickiego – Piastowska – Warszawska – Sienkiewicza – Jurowiecka – Poleska – Sitarska i dalej stałą trasą.