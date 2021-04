Białystok. 5 maja rusza masowe szczepienie białostoczan. Już teraz można zapisywać się na zastrzyk w hali Zespołu Szkół Mechanicznych

Szczepionki do punktu przy ulicy Broniewskiego mają dotrzeć 4-5 maja. Od 5 maja planowane są pierwsze szczepienia zarejestrowanych białostoczan - zapowiedział prezydent Białegostoku.

Przypomnijmy, że oprócz punktu w szkole przy Broniewskiego, miasto we współpracy z podmiotami leczniczymi utworzyło jeszcze dwa miejsca powszechnych szczepień:

Szczepienia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00–20.00, od soboty do niedzieli w godzinach: 8.00-20.00.

Zespoły szczepienne we wszystkich trzech punktach będą szczepiły przez 7 dni w tygodniu. Zespół szczepiący stanowi lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik. Z kolei rejestracja w szkole na Bacieczkach i budynku USK możliwa będzie dopiero, gdy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych potwierdzi zarejestrowanie zamówienia szczepionek.

– Szczepienia są wielką szansą dla każdego z nas. Poddanie się szczepieniu to nie tylko dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo bliskich, z którymi się spotykamy oraz tych, z którymi pracujemy. Szczepionka jest dzisiaj jedyną szansą na powstrzymanie pandemii. Dlatego tak ważne jest, by zaszczepiło się jak najwięcej osób. Dzięki temu możemy wrócić do normalności, za którą wszyscy tęsknimy – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.