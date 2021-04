Białystok. 33-latek oskarżony o ucieczkę z budynku prokuratury i rozbój z nożem w ręku (zdjęcia)

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu, a 2 lutego został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe przy ul. Mickiewicza 103. Pokój przesłuchań znajduje się na parterze. Policjanci zostali na korytarzu. Maciej D. był przesłuchiwany przez prokuratora w obecności obrońcy. Gdy w pewnym momencie śledczy wyszedł z pomieszczenia, 33-latek wyskoczył przez okno.

Wszystko zaczęło się 31 stycznia br. To wtedy, jak wynika z ustaleń śledczych, Maciej D. dokonał rozboju z sklepie na os. Kawaleryjskie. Był uzbrojony w nóż kuchenny. Zażądał od pracownicy pieniędzy. Chwilę później wybiegł ze sklepu z kasetką z pieniędzmi. W środku było około 2,4 tys. zł.

Od tamtej pory był poszukiwany listem gończym. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy, a za zgodą prokuratury w mediach opublikowano wizerunek Macieja D. z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji o miejscu pobytu zbiega. 2 lutego na drogach w Białymstoku i jego okolicach rozstawiono policyjne blokady. Mundurowi kontrolowali samochody w poszukiwaniu zbiega. Te kroki nie przyniosły jednak efektów. Skupino się na działaniach operacyjnych.

33-latek został zatrzymany po 5 dniach na terenie powiatu monieckiego, w pustostanie, w którym się ukrywał. Prócz rozboju z użyciem noża, za co grozi mu kara od 3 do 12 lat więzienia, usłyszał również dodatkowy zarzut samouwolnienia się w postaci ucieczki z pokoju przesłuchań. Za to przestępstwo może spędzić za kratami dodatkowe 2 lata.