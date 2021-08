Białostoczanka, jako pierwsza Polka na świecie, otworzyła dużą modową imprezę w Miami [ZDJĘCIA, WIDEO]

Przełom roku 2020/2021, zdecydowanie należał do Karoliny. Wtedy to influencerka postanowiła wyjechać do Miami i tam pracować nad swoją karierą.

Ten rynek w Stanach Zjednoczonych jest ogromny, ale branża potrzebuje też nowych twarzy. Po doświadczeniach w Polsce postanowiłam spróbować swoich sił za oceanem - wspomina Karolina.

I nie ma co ukrywać, udało się. Początki jej kariery w Miami to między innymi liczne sesje zdjęciowe, np. dla Flavio Castelani, Marciano(Guess), Pretty Little Things, Victoria’s Secret, ale też reklamy luksusowych aut i helikopterów: Miami Luxury, pokaz mody N.Besson Swimwear w HardRock Cafe, sesja w Miami dla 36neex z fotografem gwiazd z Los Angeles (Pia Mia i Jordyn Woods)

