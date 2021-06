Białostockie schronisko dla zwierząt potrzebuje pomocy. Boksy dla psów wymagają pilnego remontu

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku zostało zbudowane w ubiegłym wieku. Potrzebny jest w nim remont z prawdziwego zdarzenia, ale póki co nie ma na to środków. Wszelkie naprawy są wykonywane na bieżąco, z budżetu jaki ma na dany rok placówka. Tym razem potrzebna jest pomoc dobrych ludzi, bo do remontu jest aż 10 boksów dla psów.

- Tej zbiórki nie organizuje schronisko. To moja inicjatywa. Kocham swoją pracę i zależy mi na tym, żeby psy trafiające do schroniska miały jak najlepsze warunki - mówi Anna Jaroszewicz, kierowniczka białostockiego schroniska. - Potrzebne są środki na zakup materiałów budowlanych. Budynek, w którym chcielibyśmy zrobić remont powstał prawie dwadzieścia lat temu. Od tamtej pory remonty były wykonywane "doraźnie", czyli usuwano uszkodzone płytki i w tym miejscu wklejano nowe. Obecnie boksy wyglądają trochę jak dziurawe patchworki. Po latach użytkowania niestety, w niektórych boksach nie ma już co łatać - opisuje.