Białystok. Schronisko dla zwierząt znów jest otwarte dla gości i wolontariuszy. 150 psów czeka na nowy dom! (ZDJĘCIA)

Praca wolontariusza to nie tylko blaski, są też i cienie i dużo skrajnych emocji. Sama miłość, którą chcesz dać psom, choć znaczy wiele nie wystarczy - przypominają pracownicy schroniska.

Podstawowe zasady dot. wolontariatu:

• ukończone 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodzica/opiekuna prawnego)

• pozytywne nastawienie do psów i wrażliwość na ich los

• zobowiązanie się do regularnych wizyt w schronisku i wyprowadzanie psów na spacer co najmniej 2 razy w tygodniu, w dniach nie następujących po sobie ( osoby mogące być tylko w weekendy, prosimy o nie aplikowanie)

• wyrobienie w przeciągu 3 miesięcy minimum 40 godzin

• chęć pracy z psem, przygotowywanie psa do adopcji, sprawdzanie psa w różnych sytuacjach

• gotowość do udziału w różnorodnych formach i akcjach promujących psy

• umiejętność radzenia sobie ze stresem

• gotowość do wizyt w schronisku niezależnie od pogody