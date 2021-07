Białostockie PZZ o roku w pandemii. Czy Polacy nadal pieką własny chleb, lepią pierogi i robią pizzę?

W czasie pandemii przeciętne gospodarstwo domowe spędzało 14 godzin tygodniowo na przygotowywaniu posiłków. To o 42 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wspólne gotowanie i spożywanie posiłków przyczyniło się do zacieśnienia więzi między domownikami. Wyraźnie odczuły to firmy zajmujące się produkcją żywności – przede wszystkim młyny, które notowały wzrost zainteresowania mąkami paczkowanymi.