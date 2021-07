Białostocki HempKing stawia na rozwój i tworzy miejsca pracy. Nowa siedziba firmy, laboratorium i hala produkcyjna

Nowa siedziba, na obrzeżach Białegostoku pozwoli firmie na intensyfikację działań. Powstanie działu naukowo-technologicznego oraz laboratorium usprawni prace nad produktami i kontrolę ich jakości. Dodatkowo dzięki hali produkcyjnej zwiększy się liczba wytwarzanych artykułów. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy; kompleks mieści się przy wyjeździe na drogę ekspresową, kilkadziesiąt metrów od centrum logistycznego jednej z największych firm kurierskich.

– Zdecydowaliśmy się na zmianę lokalizacji z kilku powodów. Poprzednie miejsce stało się po prostu za małe i nie mieściliśmy się z tak dużą produkcją. Sprzedaż produktów HempKing wzrasta, więc rozszerzamy asortyment. Na pierwszym miejscu, jako pasjonaci, stawiamy konopie. Mamy o nich ogromną wiedzę i to jest główny nurt naszej działalności. Chcemy rozpocząć pracę nad innymi produktami z ekstraktami roślinnymi oraz zainwestować w urządzenia do analizy chemicznej składników. Chcemy by klienci byli pewni, że nasze produkty są najwyższej jakości, co potwierdzają nie tylko nasze badania, ale także zewnętrzne atesty i certyfikaty – komentuje Damian Olędzki, założyciel marki HempKing.