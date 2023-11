Białostocki Chór Żeński przy III LO w Białymstoku znów nagrodzony! Tym razem w Poznaniu na bardzo ważnym konkursie

Chórzystki jechały do Poznania z dużymi oczekiwaniami. Zarówno swoimi, jak i wobec nich. Zwyciężyły bowiem w konkursie 2 lata temu. Stąd przygotowania były bardzo intensywne. Ale opłacało się, ponieważ do Białegostoku wróciły z Grand Prix.

- Poziom tegorocznej edycji był oszałamiający - mówi Anna Olszewska, dyrygent Białostockiego Chóru Żeńskiego przy III LO w Białymstoku. - To konkurs konkursów, prawdziwa liga mistrzów chóralistyki. Udział w tym konkursie nie był łatwy, dlatego, że startowaliśmy już troszkę z innego pułapu, jako te, które kiedyś wcześniej już wygrały. W związku z tym oczekiwania zarówno jurorów, jak i publiczności były względem nas zdecydowanie większe. Czułyśmy to obciążenie psychiczne. Czułyśmy rzeczywiście, że oczekiwania były wysokie i starałyśmy się im sprostać.

Oczekiwania były duże. Nasze chórzystki im sprostały i wróciły z grand prix konkursu!

Wystąpienia chórów oceniało jury pod przewodnictwem prof. Ragnar Rasmussen (Norwegia), prof. Janusz Stanecki, prof. Jan Borowski, dr hab. Małgorzata Podzielny, dr Bartosz Michałowski.

Jak dodają dziewczyny, niezwykłe też jest to, że w składzie ponad 60 chórzystek, aż 1/3 to dziewczęta które dołączyły do chóru we wrześniu.