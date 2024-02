Białostocka policja odnotowała kolejne przypadki oszustwa podczas kupna pojazdów. To już istna plaga!

Oszustwo podczas kupna pojazdu. Uwaga na super okazje

- Kupowanie przez internet dla wielu osób jest bardziej komfortowe, ponieważ nie ruszając się sprzed monitora, możemy zamówić dowolny produkt z dostawą do domu. Takie zakupy dają też możliwość wyboru najbardziej atrakcyjnej spośród ofert licznych sklepów internetowych czy portali aukcyjnych. Kupując w sieci musimy jednak pamiętać, że internetu nie omijają oszuści - podkreśla mł. asp. Malwina Trochimczuk z KMP Białystok.

To kolejny w tym tygodniu przypadek oszustwa przy kupnie samochodów, jaki odnotowali policjanci z komendy w Białymstoku.

Tylko w środę (31.01) do tutejszej komendy zgłosiło się dwóch mężczyzn, którzy kupując pojazdy w sieci, zostali oszukani. Jednym z nich był 69-letni Włoch. Mężczyzna na portalu aukcyjnym znalazł ofertę sprzedaży w Polsce. Zainteresowany zakupem skontaktował się ze sprzedającym. Telefon odebrała kobieta, okazało się, że pojazd jest wciąż dostępny. Aby zarezerwować samochód, 69-latek musiał wpłacić zaliczkę.

Oszustwo podczas kupna pojazdu. Ofiara specjalnie zaciągnęła kredyt

- W Białymstoku taksówką chcieli dojechać do centrum campingowego, gdzie miał czekać na nich kupiony samochód. Od kierowcy dowiedzieli się, że takie centrum nie istnieje. 69-latek próbował dodzwonić się jeszcze do sprzedającej, jednak telefon był nieaktywny. Wówczas Włoch zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, stracił ponad 16 tysięcy euro - informuje mł. asp. Malwina Trochimczuk.

Fakturę za zakupiony pojazd otrzymał za pośrednictwem komunikatora, wtedy opłacił pozostałą należność. Wraz z kolegą przyleciał z Włoch do Polski, żeby odebrać samochód.

Taksówkarz zamiast do nieistniejącego centrum, zawiózł mężczyzn do komisariatu.

W podobnej sytuacji znalazł się 37-letni mieszkaniec pow. białostockiego. On również zainteresował się ogłoszeniem dotyczącym sprzedaży ciągnika za 54 tysiące złotych. Maszyna znajdowała się w Szwecji. Mężczyzna potrzebował pieniędzy na zakup i na ten cel zaciągnął kredyt.

Drogą elektroniczną otrzymał umowę, którą uzupełnił i odesłał do sprzedającego. Wtedy też uregulował wszelkie należności. Maszyna miała być do niego dostarczona w ciągu trzech dni. 37-latek kontaktował się ze sprzedającym, żeby ustalić godzinę odbioru. Wtedy dowiedział się o problemach z transportem w Niemczech, który miał się opóźnić o kilka dni. Gdy po pewnym czasie 37-latek skontaktował się ze sprzedającym, dowiedział się, że tamten nie wie co się dzieje i rozłączył się. Później nie odbierał już telefonów. Oszukany w ten sposób mężczyzna stracił 54 tysiące złotych.