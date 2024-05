Bez prądu w podlaskim. Gdzie 23.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Jeleniewo, ul. Kolonia Jeleniewo 4, 8A, ul. Kwiatowa numery: od 1 do 11, ul. Ogrodowa numery: od 1 do 27, ul. Polna 8, 10A, działka 350/3, ul. Słoneczna numery: od 1 do 30

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Skazdub, numery: 1, 5, 7, 7A, 10, 12, 14, od 17 do 19, Suchorzec, 8, 10

24.05 od godz. 8:00 do 18:00

Witówka, numery: od 6 do 14, Moczydły, działki: 40/1, 41/2

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Bakałarzewo, ul. Suwalska, ul. Krzywa, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Kwiatowa, ul. Jeziorna, ul. 100 - Lecia Niepodległości, Kotowina, działki

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Witówka, numery: od 1 do 4

28.05 od godz. 8:00 do 15:00