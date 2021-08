badaMY się w Supraślu. Piknik zdrowotny w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS już w tę sobotę

- Sobota dla zdrowia zorganizowana przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ to najlepsza okazja do tego, by spotkać się w miłym otoczeniu, jakim są bulwary nad rzeką Supraśl i zwrócić uwagę na kwestię najważniejszą w życiu – czyli własne zdrowie oraz zdrowie najbliższych. Zapraszamy serdecznie Wszystkich: mieszkańców Supraśla, kuracjuszy, turystów, całe rodziny do tego, by spędzić z nami ten czas. Będzie można poznać szczegóły programu Profilaktyka 40PLUS, wykonać podstawowe badania oraz skonsultować wyniki ze specjalistami. Będzie można skorzystać ze wsparcia dietetyka, tak by zmienić złe nawyki żywieniowe, a także poćwiczyć z trenerką, by do swojego życia wprowadzić więcej aktywności. Zapraszam serdecznie! - zachęca Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ.