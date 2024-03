Afera w V LO w Białymstoku. Nauczyciel podejrzany o seksualne wykorzystywanie uczennic. Dyrektor o bezczynność. Obaj usłyszeli zarzuty Izabela Krzewska

Dyrektor placówki odmówił nam komentarza w tej sprawie. Zanim prokuratura postawiła mu zarzuty, podkreślał, że przed "listem otwartym" z marca 2023 r. nie dotarły do niego żadne oficjalne skargi na pracownika szkoły archiwum Polska Press Zobacz galerię (12 zdjęć)

Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO w Białymstoku. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. W związku z tą sprawą zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszał dyrektor placówki. Bo o jednym przypadku wykorzystania nastolatki miał wiedzieć, i nic nie zrobić.