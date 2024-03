ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 8 marca 2024: Jakie życzenia złożyć na Dzień Kobiet? [WIERSZYKI ZABAWNE, KRÓTKIE, MIŁOSNE, ŻYCZENIA SMS]

W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa - czytamy na Wikipedii.

_Gdy zegar wybije marca ósmego

i zacznie się Święto Kobiet,

zabraknie mi tylko jednego,

że z kwiatami nie jestem przy Tobie.

Lecz wiedz, Miła,

iż została osoba w oddali,

która zawsze o Tobie pamięta.

Właśnie ona Tobie życzy

dużo szczęścia i słodyczy,

miłych przygód, pełnych wrażeń

i spełnienia najskrytszych marzeń.

Życzenia na Dzień Kobiet 2024

Kobieta - to piekło,

czy słodki piernik w miodzie,

to uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie,

czy czyste co dzień ubranie?

A może zmora zielona,

przy której każdy kona,

czy trucizna w galaretce,

niech spróbuje kto zechce.

Dla mnie jesteś:

słodki piernik w miodzie,

uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie,

i czyste co dzień ubranie!

Kocham Cię! Kochanie.

Życzę Ci abyś odnalazła:

w ciszy swoje myśli i marzenia,

w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,

w otaczającym świecie radość istnienia,

w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,

a w sobie miłość.

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.