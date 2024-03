Zmiany w podstawie programowej 2024. Co o propozycjach MEN mówią podlascy politycy?

Działacz pozarządowy, związany z Konfederacją, Dariusz Wasilewski nazywa propozycje zmian podstawy programowej radykalną rewolucją, która nie służy budowaniu wspólnoty narodowej. Podkreśla, że - aby więź społeczna była owocna i pozytywna - musi istnieć wychowanie zakorzenione w tradycji polskiej.

- Celem jest prawda i dążenie do zaszczepienia w wolności motywacji do służby Polsce, do czucia się w pełni Polakami, którym zależy na wielkości własnego państwa. Czyli nie podejście schlebiające modom i poprawności politycznej, nie ideologizowanie programu poprzez promowanie sztucznych teorii, które demiurdzy serwują młodzieży z wyżyn swego intelektu, ale powszechne przysposobienie do polskości, do jej zrozumienia, i wydobycia tego, co w realizacji interesu narodowego jest najważniejsze - uważa Dariusz Wasilewski.