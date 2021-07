Zgrzyt w sprawie Złotej Odznaki "Za opiekę nad zabytkami". Jedna z uhonorowanych osób twierdzi, że do tej pory nie otrzymała wyróżnienia

W "Kurierze Porannym" z 7-9 maja 2021 r. przeczytałem, że zostałem odznaczony Złotą Odznaką "Za opiekę nad zabytkami" jako były pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Pragnę oświadczyć z całą stanowczością, że jest to nieprawda i ktoś musiał Was wprowadzić w błąd. Do dnia dzisiejszego (za kilka dni mina dwa miesiące od tego wydarzenia !) o tym fakcie, nie zostałem poinformowany i rzecz jasna żadnej odznaki nie otrzymałem) - napisał do redakcji Jerzy Tołłoczko.