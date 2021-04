Podlaskie zabytki dawniej i dziś. Zobacz jak wyglądały lokalne zabytki na starych fotografiach [ZDJĘCIA]

Niegdyś główna rezydencja hetmańska Jana Klemensa Branickiego. Był wzorowany na siedzibach królewskich i możnowładczych charakterystycznych dla XVII-wiecznej architektury pałacowej Francji. Zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku to jedna z najlepiej zachowanych barokowych rezydencji w tej części Europy. Ze względu na wyjątkowe wartości artystyczne i historyczne nazywany jest "polskim Wersalem" i "Wersalem północy". Do rejestru zabytków województwa podlaskiego w zespole pałacowo-parkowym Branickich wpisane są:

Kościół pw. św. Stanisława w Milejczycach jest jednym z nielicznych zachowanych do dziś w województwie podlaskim drewnianych kościołów pochodzących z 1. poł. XVIII wieku. Świątynia została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1957 roku.

Kanał Augustowski

Budowa Kanału Augustowskiego trwała 14 lat. Prace budowlane zakończyły się w 1839 roku. Budowa Kanału Augustowskiego posłużyła do połączenia dorzeczy Wisły i Niemna w celu usprawnienia transportu towarów do portów bałtyckich.Uznawany jest za wybitne dzieło budownictwa wodnego, stanowiące materialne świadectwo XIX-wiecznej kultury technicznej polskich inżynierów. Cały Kanał Augustowski decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków został wpisany 1979 roku. W 2007 roku rozporządzeniem Prezydenta RP został uznany za Pomnik Historii.