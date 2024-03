Zarzuty dla nauczyciela i dyrektora V LO w Białymstoku. Szef placówki przerywa milczenie

Dyrektor V LO odpiera zarzuty: pierwszy zawiadomiłem policję i kuratorium

To odpowiedź na doniesienia medialne o zarzutach niedopełnienia obowiązków służbowych, jakie postawiła mu w tym miesiącu prokuratura w związku ze śledztwem ws. molestowania uczennic przez jednego z pracowników szkoły.

- Nie przyznaję się do winy i nie uchybiłem w żaden sposób moim obowiązkom jako nauczyciela czy dyrektora szkoły - pisze w oświadczeniu przesłanym w czwartek (14.03) do mediów Antoni Ćwikliński, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Wykorzystując swoją pozycję, zmusił cztery nieletnie uczennice do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. Jedna nie miała nawet 15 lat. Tak ustaliła prokuratura. Podejrzany to nauczyciel V LO…

Jak pisaliśmy w tym tygodniu, nauczyciel usłyszał zarzuty seksualnego wykorzystania stosunku zależności wobec czterech nastolatek (jedna nie miała ukończonych 15 lat). Zarzuty wobec nauczyciela obejmują okres 2018-2023. Zarzut dla dyrektora - 2022 r. Zdaniem śledczych miał nie reagować na niepokojące sygnały dotyczące zachowania nauczyciela, które zgłaszali uczniowie. Za niedopełnienie obowiązków grozi mu do 3 lat więzienia.

Antoni Ćwikliński (zgadza się na podanie pełnych danych), podkreśla, że to on - jako dyrektor szkoły - pierwszy zawiadomił policję oraz Kuratorium Oświaty o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nauczyciela natychmiast po powzięciu takiej informacji.

Bunt uczniów V LO uruchomił lawinę. Nauczyciel zawieszony, teraz na urlopie

Stało się to po interwencji społeczności uczniowskiej. 16 marca 2023 r. nastolatkowie wystosowali do dyrekcji list otwarty, pod którym podpisało się około 150 osób. Domagali się w nim zwolnienia pedagoga (dziś podejrzanego) za jego napastliwe zachowanie, komentarze, prowokowanie niechcianego dotyku.

- Nadrzędną zasadą w mojej pracy było i jest zawsze dobro dziecka - podkreśla w swoim oświadczeniu.

We wcześniejszych rozmowach z nami zapewniał, że przed "listem otwartym" nie dotarły do niego żadne oficjalne skargi na podejrzanego nauczyciela. Ten przebywa obecnie na urlopie dla podratowania zdrowia. W ramach śledztwa ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz dozór policji.