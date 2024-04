Zapasy. Dwa tytuły mistrzowskie zawodniczek KS Wschód Białystok i Amatora Juchnowiec

To były dobre występy zapaśniczek z naszego regionu w mistrzostwach Polski do lat 23 i do lat 20. Nasi reprezentanci wywalczyli pięć medali. Na najwyższym stopniu podium stanęły Monika Martyna Borowska z KS Wschód Białystok w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Karolina Domaszuk w mistrzostwach Polski Juniorek do lat 20.

Monika Martyna Borowska z Klubu Sportowego Wschód Białystok zdobyła tytuł mistrzowski w kategorii do 50 kg. Wcześniej miała już w swoim dorobku medal srebrny w 2023 roku i brązowy w 2022 roku.

Z kolei Karolina Domaszuk z Amatora Juchnowiec została mistrzynią w kategorii 68 kg, a w swojej kolekcji ma już także brąz i srebro mistrzostw Polski juniorek.

Ponadto brązowe medale zdobyły Julia Łochowska (MLUKS Gwiazda Szczuczyn), Urszula Jankiewicz (Podlasie Białystok), Zuzanna Konopko (Olimpik Suwałki).