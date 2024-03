XII Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Jury nagrodziło twórców najlepszych prac. Zobacz zdjęcia z gali!

Co mówi jury o pracach?

Wasilewski: Chcemy promować genialną postać Romana Dmowskiego

Uczestnicy konkursu mieli do wyboru jedno z trzech trzy zadań: napisanie eseju, wykonanie pracy plastycznej lub zrealizowanie krótkiego filmu. Ich praca musiała polegać na interpretacji tegorocznego tematu:

Dajemy możliwości młodzieży wyzwolić energię i kreatywność na tych wszystkich polach - mówi Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski. - Chcemy przede wszystkim promować genialną postać w Romana Dmowskiego, za którą stoi potężna myśl ideowa. Powinna ona dawać młodzieży płaszczyznę do krytycznego myślenia i wyzwolić używanie rozumu do odnajdywania tego ponadczasowego przekazu.

Inicjatywa Fundacji Obowiązek Polski od lat angażuje uczniów szkół średnich z całej Polski do tworzenia prac pisemnych, plastycznych bądź filmowych.

Roman Dmowski - Idea Wszechpolska na podstawie cytatu: „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować”.

- Tym razem skupiliśmy się na idei wszechpolskiej i na wszystkim, co ze sobą niesie. To demokratyzm, wszechstanowość, działanie na rzecz ojczyzny, szukanie swoich obowiązków wynikających z tego, że przynależymy do narodu. I przed tymi zagadnieniami staje młody człowiek - mówi prezes Fundacji Obowiązek Polski.