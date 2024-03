Wypadek w Dobrzyniewie Dużym. Zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby poszkodowane trafiły do szpitala Tomasz Dworzańczyk

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek rano w Dobrzyniewie Dużym. Na skrzyżowaniu ulic Białostockiej z DK 65 zderzyły się trzy auta osobowe. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.