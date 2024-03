Wypadek w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną kia zderzyła się z mazdą. Dwie osoby ranne Tomasz Dworzańczyk

We wtorek rano doszło do kolejnego wypadku w Białymstoku. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki z Upalną doszło do zderzenia kia z mazdą. W miejscu zdarzenia są utrudnienia w ruchu.