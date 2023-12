Wypadek na drodze ekspresowej S8 w okolicach Mężenina. Autobus wjechał w radiowóz i wóz strażacki. Dwóch policjantów trafiło do szpitala

O godz. 1:30 w nocy zostaliśmy zadysponowani do wypadku na drodze ekspresowej S8 na wysokości m. Zambrzyce Nowe. Samochód osobowy z nieznanych dotąd powodów najechał na tył naczepy samochodu ciężarowego. Pasażerka auta została przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. W trakcie zabezpieczania tego zdarzenia, o bok naszego wozu zaczepił autobus, który następnie z całym impetem uderzył w radiowóz w którym przebywało dwóch funkcjonariuszy. Obaj również trafili do szpitala. To cud, że nikt z naszej załogi nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Kierowca autobusu, Białorusin, był trzeźwy - relacjonują na swoim fanpage'u druhowie z OSP Rutki-Kossaki