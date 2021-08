Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 4.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (4.08 10:12) nie ma prądu w podlaskim?

powiat augustowski

Kolnica, droga Podborowa od nr 70 do nr 87

4.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat suwalski

Białorogi, nr 1, od 6 do 8A, od 11 do 19, Hydrofornia UG Jeleniewo, dz. 13/1, 28/1, 35/3, 41/1

4.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łomżyński

Stare Kupiski, ul. Cicha, ul. Dworna, ul. Krótka, ul. Miła, ul. Łomżyńska, ul. Spokojna ; gm. Łomża

4.08 od godz. 6:00 do 16:00

powiat sokólski

Czuprynowo, kol. 56, 57

4.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat białostocki

Szerenosy

4.08 od godz. 9:00 do 15:00

Białystok

Białystok, ul. Modlińska 10, ul. Poprzeczna, ul. Stanisława Staszica nieparzyste 9-21, parzyste 14-16, ul. Gliniana parzyste 2-8/2, ul. Piasta 12, 14

4.08 od godz. 6:00 do 20:00