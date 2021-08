Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 11.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat sejneński

Jeziorki, numery: od 68 do 76

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wysoka Góra, Piotrowa Dąbrowa, Królówek, Bobrowisko, 16, Wiatrołuża Pierwsza, 12, 13

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski

Płaska, numery: od 81 do 92

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat suwalski

Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

16.08 od godz. 9:00 do 13:00

Rutka-Tartak, ul. Północna, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, ul. Słowicza, ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Gajowa, ul. Młynarska, ul. Suwalska, ul. Wojska Polskiego, ul. Górna, ul. Leśna, Rowele, numery: od 1 do 35, Olszanka, numery: od 1 do 20, Potopy, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, Poszeszupie, Pobondzie, Kadaryszki

17.08 od godz. 9:00 do 13:00