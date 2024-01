Wyłączenia prądu w Białymstoku i okolicach. Jak się przygotować do przerw w dostawie energii?

Zdobądź informacje

Monitorowanie planowanych wyłączeń prądu jest kluczowe. Lokalne firmy energetyczne zazwyczaj informują mieszkańców z wyprzedzeniem o planowanych przerwach, co daje okazję do przygotowania się do tego wydarzenia. Sprawdzanie stron internetowych dostawców energii, odbieranie alertów SMS czy korzystanie z aplikacji mobilnych to skuteczne metody na bieżące śledzenie informacji. Co tydzień w piątek przygotowujemy artykuły o planowych wyłączeniach prądu w Białymstoku i okolicach. Najnowsze znajdziesz w naszej galerii: