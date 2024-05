Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 4 - 5 maja? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz inspiracji na wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 maja w woj. podlaskim ma być od 10°C do 24°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 maja w woj. podlaskim ma być od 12°C do 24°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wielka pętla po Podlasiu Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 310,51 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 908 m

Suma zjazdów: 909 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Ponad 300 km jednego dnia....chcieć to móc. Żeby nie kręcić kolejnych rundek po okolicy, postanowiliśmy jechać do Białowieży. A że w prostej linii jest "tylko" 123 km w jedną stronę, więc zrobiliśmy sobie "skrót" przez Siemiatycze :).

Początek: Zambrów-Czyżew-Ciechanowiec. Pod sklepem na rynku w Ciechanowcu zrobiliśmy krótki odpoczynek. Pierwsze batony, pierwsze łyki napojów. W połowie drogi z Ciachanowca do Siemiatycz zaczyna się piękna ścieżka rowerowa. Następna jest z Dubicz Cerkiewnych do Hajnówki. Warto zajrzeć do Dubicz Cerkiewnych, które wcześniej już odwiedziłem, więc tym razem odpuściłem. Hajnówka - Białowieża. Droga, mimo że bez ścieżki rowerowej, to tak często uczęszczana przez rowerzystów, że już kierowcy nie denerwują się na ich widok :).

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow-Klukowo Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 84,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 476 m

Suma zjazdów: 469 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Fajna trasa. Pomykamy w kierunku Rosochate Kościelne i dalej do Czyżewa. Następnie przy dworcu kolejowym, który od jakiegoś czasu pełni również rolę Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w kierunku Klukowa. Klukowo - warto zobaczyć mały kościółek ufundowany przez rodzinę Starzyńskich. Następnie w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Plewek. A później tradycyjnie do Jabłonki Kościelnej :)

🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Białystok - Kiermusy Początek trasy: Tykocin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 68 m

Suma zjazdów: 51 m Trasę dla rowerzystów poleca Guber Trasa ma swój początek w Białymstoku, na skrzyżowaniu Szosy Warszawskiej i ulicy Sikorskiego. Kierujemy się poboczem w stronę stolicy. Po prawej mijamy Makro oraz McDonald’s, jedziemy cały czas ulicą. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, jadąc prosto około 8km, mijamy między innymi Choroszcz i Żółtki. Za mostem na Narwi, skręcamy w prawo z głównej szosy do Złotorii (na drogę do Tykocina). Przejeżdżamy przez Złotorię podziwiając po prawej stronie widok na dolinę rzeki. Dalej już do samego Tykocina prowadzi asfaltowa, pagórkowata droga, z pięknymi krajobrazami Podlasia. Mijamy miejscowość Siekierii i dojeżdżamy do Tykocina. Tam, już przez całe miasteczko, droga jest z kostki brukowej. Podążamy niebieskim szlakiem. Po prawej stronie mijamy zabytkowe mury klasztoru oraz Kościół, dojeżdżamy do Synagogi z 1642r. Obecnie mieści się tam muzeum (czynne codziennie, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych, od godziny 10 do 17). Obok Synagogi mieści się mała restauracja serwujące tradycyjne żydowskie potrawy. Następnie cofamy się do skrzyżowania przed Synagogą i skręcamy w prawo do Jeżewa, a na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Kiermus. Jedziemy drogą asfaltową ok. 2 km do Pentowa. Znajduje się tam Europejska Wioska Bocinania, gdzie na stosunkowo niewielkim terenie znajduje się około 20 bocianich gniazd. Następnie cofamy się do drogi asfaltowej i kierujemy się w prawo w stronę Kiermus. Jest to miejscowość z kompleksem domków, hotelem i karczmą, nazywana "ostoją żubra i tradycji szlacheckiej". Gdy wjeżdżamy do Kiermus, od razu po lewej stronie rzucają nam się w oczy cztery domki, tzw "Dworskie Czworaki". Każdy z nich zdobiony w inny sposób przyciąga swoim widokiem. Jeden to chata garncarza, drugi bartnika, trzeci tkacza a czwarty rolnika. Niestety domków nie możemy zwiedzić od wewnątrz ponieważ jest to część tutejszej bazy noclegowej. Naprzeciw domków dumnie stoi "Dworek nad Łąkami", który stanowi główne centrum noclegowe Kiermus, oraz tuż obok "Karczma Rzym", gdzie można posilić się staropolskim jadłem. Tu wycieczka dobiega końca, więc spokojnie możemy się udać na posiłek i zasłużony odpoczynek.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Treblinka Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 122,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 775 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom Czasem wstyd się przyznać, że mieszkam tak niedaleko, a nigdy nie byłem w Treblince. Wrażenia??? Hmmmm, nie pojedziesz, nie zobaczysz... Nie usłyszysz tej ciszy i nie ściśnie Cie serce widok tych kamieni... Mną w każdym razie wstrząsnęło. Sama trasa biegnie przez podlaskie i mazowieckie wsie nad rzeczkami i całkiem dużą rzeką, jaką jest Bug. Z Małkini do Treblinki biegnie piękna ścieżka rowerowa, ale od Treblinki do Obozu Zagłady Treblinka to szkoda słów."Góral" się kłania, bo szosówka wymięka.

🚲 Trasa rowerowa: Polesiem i Podlasiem / Etap IV: Mielnik - Czeremcha / Hajnówka - Białowieża Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 106,86 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 2 097 m

Suma zjazdów: 2 086 m Trasę dla rowerzystów poleca Damjen78 Wczoraj żegnaliśmy dzień przy pięknej pogodzie, a dzisiaj niebo od samego rana prezentuje chmurne oblicze. Nadzieja, że na tym poprzestanie okazuje się złudna. Wraz z wyruszeniem na trasę spada na nas kurtyna łez. Pośpiesznie, popatrując na minę Justysi zwiastującą nadciągające gradobicie, zajeżdżamy na Wzgórze Zamkowe, żeby spojrzeć na płynący w dole spokojnym nurtem w szerokim korycie Bug. Rzeka wcina się tutaj pomiędzy pasmo wzgórz tworząc malowniczy przełom. To jedna z ostatnich okazji na podziwianie jej majestatu. Trzeba przyznać, że rozrosła nam się od Włodawy. Na penetrację ruin zamkowego kościoła już się nie decyduję. Stanowią one jedyną pozostałość po warowni zniszczonej w czasach potopu szwedzkiego. W 1501 r. przyszły król Aleksander Jagiellończyk podpisał tutaj akt unii mielnickiej mający połączyć Koronę i Litwę w jeden organizm państwowy. Dotychczas oba kraje łączyła unia personalna. Ujednolicenie monety, wprowadzenie zasady wzajemnej pomocy wojskowej, powołanie wspólnej rady, czyli sejmu oraz wspólna elekcja władcy miały zacieśnić więzy pomiędzy nimi. Ostatecznie ambitne zamierzenia nie weszły w życie w związku z oporem strony litewskiej na czele z samym monarchą, obawiających się utraty wpływów poprzez nadmierne uzależnienie od Korony. Niemniej unia była ważnym krokiem na drodze do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po opuszczeniu Mielnika kierujemy się do Grabarki. a właściwie na wzniesienie o tej nazwie ulokowane w okolicach Siemiatycz. Według legendy w 1710r., w czasach szalejącej zarazy cholery, bądź dżumy spowodowanej pośrednio przez trwającą wojnę północną, jeden z mieszkańców miasteczka doznał objawienia we śnie. Usłyszał w nim , że udanie się na jedno z okolicznych wzgórz i wypicie wody z tamtejszego źródelka, bądź obmycie w niej ma zapewnić ratunek od niechybnej śmierci. W ten sposób miało uratować się około 10 tys. osób. Nie wiadomo ile jest prawdy w przekazie ale faktem jest, że Grabarka, czyli Święta Góra stała się najważniejszym miejscem kultu dla polskich prawosławian. Od ponad 300 lat przybywają tutaj liczni pielgrzymi (w tym katolicy) pozostawiając po sobie wotywne krzyże z wyrytymi na nich osobistymi intencjami. To właśnie las krzyży najbardziej utrwala się w pamięci wędrowca trafiającego tutaj po raz pierwszy. Pną się w górę lub pochylają w bogactwie różnorodnych form, tworząc przemawiające do wyobraźni poletka ludzkich trosk, które dźwigają na swych ramionach. Szkoda tylko, że kapryśna aura nie pozwala na dłuższą kontemplację tego niemego lasu posadzonego ludzką ręką. Ruszamy więc dalej, z konieczności rezygnując z zajrzenia do wnętrza wieńczącej wierzchołek "Wzgórza Pokutników" cerkwi, w której trwa właśnie nabożeństwo. Po osiągnięciu szosy z Siemiatycz do Kleszczeli oprócz padającego z uporczywą zaciętością deszczu dochodzi jeszcze problem ruchliwej drogi. W tych warunkach kręcenie kilometrów staje się zwykłą koniecznością, walką o przetrwanie. Wzrok co chwila kieruje się na ekran licznika oceniając ile jeszcze dystansu pozostało do finalnej Czeremchy. W Milejczycach żegnamy się z ruchliwym traktem ale w jego miejsce pojawia się koci bruk. Na szczęście udaje się go jakoś ominąć trzymając się obrzeży nieprzyjaznej nawierzchni. I kiedy wydaje się, że reszta trasy upłynie na walce z różnymi przeciwnościami losu nagle w samym centrum śródleśnej osady o nazwie Rogacze w polu widzenia pojawia się zjawiskowy obiekt. Tutejsza cerkiew, bo o niej mowa, wprawia w uniesienie zmokniętego cyklistę wspaniałą grą barw. Niebieski kolor świątynnych elewacji wybornie współgra ze złotą poświatą cebulastych hełmów. Od razu robi się optymistycznej, tym bardziej, że pod kołami ponownie mamy asfalt a deszcz słabnie, aby po chwili zaniknąć. Chwilową łaskawość aury wykorzystujemy na krótki postój pod drewnianą wiatą przystankową w Miedwieżykach. W tym czasie zmoczone elementy rowerowej garderoby schną, a właściwie wietrzą się na ramach naszych bike'ów zamienionych w przenośne suszarki. Do Czeremchy pozostaje jeszcze parę kilometrów. Miny nam ponownie rzedną kiedy mijamy ostanie zabudowania wioski. Asfalt przeistacza się w szeroki gruntowy gościniec, na którym trzęsie niemiłosiernie. Na szczęście rowerowy czyściec zafundowany przez znienawidzoną "tarkę" nie trwa zbyt długo i do Czeremchy wjeżdżamy po nowym, asfaltowym dywaniku. Dojeżdżamy do klockowatego budynku dworca kolejowego, stanowiącego relikt minionej epoki i po chwili oczekiwania pakujemy się z całym dobytkiem na pokład niewielkiego szynobusu. Ruchliwa szosa z Hajnówki do Białowieży stanowi ostatni akt dzisiejszego etapu.

SIGMA 1609: dystans - 78,20 km., czas - 5:18:37, V śr: - 14.72 km/h, V max.- 30,79 km/h.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy wokół rzeki Netty Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 184 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto Oznakowany kolorem niebieskim szlak rowerowy, wiedzie wokół rzeki Netty drogami asfaltowymi i gruntowymi. Krajobraz ukazuje tu rozległe malownicze łąki, pola i pastwiska. Co rusz przecinamy liczne kanały melioracyjne rzekę Nettę i Kanał Augustowski. To świetna trasa jednak miejscami trochę słabo oznakowana.

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka -Białystok przez Supraśl Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,33 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 662 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przez puszczę Knyszyńską Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,18 km

Czas trwania wyprawy: 380532 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 750 m

Suma zjazdów: 768 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza trasa liczyła 42 km. Start w Czarnej Białostockiej (pociąg do Czarnej Białostockiej, wyjazd o 11.15, koszt biletu z rowerem 11 pln na miejscu o 11.45). Trasa w 75% wiedzie przez Puszczę Knyszyńską. Cisza i spokój, bardzo mało samochodów, liczne rezerwaty przyrody, między innymi Budzisk z bagnami i bobrami. Po drodze jest też miasteczko Supraśl i kilka gajówek.

W sumie wbrew prognozom pogoda wymarzona na rower. W pociągu spotkaliśmy dwóch rowerzystów co jechali na Białoruś by odbyć wycieczkę Grodno-Mińsk, mam nadzieję że im się uda:).

Polecam jak ktoś lubi spokój kontakt z przyrodą:)

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 11. Strękowa Góra - Kurowo Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 049 m

Suma zjazdów: 1 034 m Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw Nasza wyprawa zbliża się ku nieuniknionemu końcu, przedostatni dzień naszego rajdu przebiegł spokojnie, w pełni słonecznie przejechaliśmy kolejne 40 km. Dzisiejszy dzień oprócz Tykocina nie opiewał jakoś bardzo w ciekawostki, ale i takie dni się zdarzają :)

🚲 Trasa rowerowa: Czeremcha - Kleszczele Początek trasy: Kleszczele

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,82 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 28 m

Suma podjazdów: 35 m

Suma zjazdów: 49 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Podróże_małe_i_duże

Spokojna i przyjemna trasa dojazdowa z dworca PKP Czeremcha do Kleszczel. Drogi głównie piaskowe i asfaltowe, choć trafiają się dwa odcinki z kocimi łbami. Trasa wiedzie poprzez las w pasie granicznym i między polami. Da się ją pokonać nawet na szosie.

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.